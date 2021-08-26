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Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

26.08.2021 13:17
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Irmaksırtı mevkiinde Samsun- Ordu karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah K. idaresindeki 59 ADC 623 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savruldu. Kazada araç sürücüsü Emrullah K. (25) ile araçta bulunan Aysima K. (13) ve Gül O. (25) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Çarşamba, Otomobil, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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