Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
İbrahim Arışan'ın kullandığı 34 EH 212 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Hacı Ömerli mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile Mikail (24), Güzide (53) ve Ayşe Arışan (78) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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