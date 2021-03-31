Samsun'da otomobil barakanın üzerine uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil barakanın üzerine uçtu: 1 yaralı
31.03.2021 19:03
Samsun'da yoldan çıkan otomobilin barakanın üzerine uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'da yoldan çıkan otomobilin barakanın üzerine uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şeyhzeyneddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet V. idaresindeki 55 GY 159 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak baraka bir yapının üzerine uçtu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Kavgaya bakarken hayatını kaybetti Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı