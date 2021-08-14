Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 30. kilometresi Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan A. idaresindeki 34 EJ 3559 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp bariyere çarptı. Kazada, Şahin A. (85), Nebahat A. (52) ve Rahime A.(24) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Şahin A. kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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