Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun Görele'den İstanbul'a giden Dursun Arslan (56) idaresindeki 16 J 1966 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Dursun Arslan 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN