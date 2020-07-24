Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu üzerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye, Yunus Koca idaresindeki 34 CUL 339 plakalı Renault marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan E.K.(11) ile M.A.K.(2) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN