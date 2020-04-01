Son Dakika › Güncel › Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan C'nin kullandığı 55 SM 130 plakalı otomobil, Ordu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje ardından sağ taraftaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Efe G, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün aracı 5 gün önce satın aldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:26 Kaynak: AA
Son Dakika Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı