Samsun'da otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

17.05.2022 16:18
Samsun'da otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin, binanın duvarına çarptığı kazada araç sürücüsü yakalandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin, binanın duvarına çarptığı kazada araç sürücüsü yakalandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülşen T.(34) idaresindeki 55 ACS 872 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Gülşen T. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Otomobil, Tragger, Gülşen, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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