Samsun'da Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da bir otomobilin dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun
'da bir otomobilin dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Samsun'un Canik
ilçesi Adatepe
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kudu'nun kullandığı 55 EF 516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan Yılanlıdere'ye uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hasan, kardeşi Semra ve kuzeni Kerem Kudu yaralandı. Yaralılardan 1'inin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları alarak eğitim ve araştırma hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
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