Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı

Samsun'da Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da bir otomobilin dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı, System.String[]
Samsun'da bir otomobilin dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kudu'nun kullandığı 55 EF 516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan Yılanlıdere'ye uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hasan, kardeşi Semra ve kuzeni Kerem Kudu yaralandı. Yaralılardan 1'inin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları alarak eğitim ve araştırma hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Canik, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazada Hurdaya Dönen Kamyondan Sağ Çıktı Polis, "Dur" İhtarına Uymayıp Kaçan Alkollü Sürücüye 20 Bin TL Ceza Kesti Silahlı Şahıs, Sokak Ortasında Bir Kadını Vurduktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu Sosyal Medyada Fuhuş Rezaleti! Ellerini Bağlayıp Cinsel İlişki Görüntülerini Çektiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 11:00:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]