Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra İlçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'da otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra İlçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ufuk Erken idaresindeki 34 GFC 70 plakalı otomobil, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Erken ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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