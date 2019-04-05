Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile şoförü yaralandı.

Samsun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdinç Odabaş (46) idaresindeki 52 FB 219 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde önce yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna ait bayrak direğine, ardından park halindeki 3 araca çarparak devrildi.

Kazada sürücü Odabaş ile araçta bulunan Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:03 Kaynak: AA

Ordu, Samsun, Güncel
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