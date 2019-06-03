Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı
46 dakika önce
Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çarşamba
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:15 Kaynak: AA
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Neşet Yavuzyılmaz idaresindeki 06 BE 472 plakalı otomobil, Samsun- Ordu
kara yolu Ambarköprü mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Yaşar Sağlam
, 112 Acil Servis
ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında
Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu
Aydos Ormanı'nda yangın
Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz