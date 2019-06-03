Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı

46 dakika önce

Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Neşet Yavuzyılmaz idaresindeki 06 BE 472 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Ambarköprü mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Yaşar Sağlam, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:15 Kaynak: AA
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