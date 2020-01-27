Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.S. (24) idaresindeki 55 ABY 505 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Alibeyli Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ş. (22) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salıpazarı, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşanmak istediği eşi tarafından darp edilen kadın ağır yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:19:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]