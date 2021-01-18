Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Servet T. yaralandı.

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