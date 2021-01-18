Samsun'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Beylerce Mahallesi'nde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda seyir halindeki 55 FA 464 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan A. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan tarlaya düşerek ters döndü.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Servet T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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