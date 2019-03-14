Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobil Direğe Çaptı: 1 Yaralı

Samsun'da Otomobil Direğe Çaptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da Otomobil Direğe Çaptı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'da yoldan çıkan otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Tekiner (67) idaresindeki 34 BNR 379 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Selim Tekiner, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:58 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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