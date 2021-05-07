Samsun'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Sarı idaresindeki 55 ADP 033 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Ambarköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu Musa Acar'ın kullandığı 55 ACR 242 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerle 55 ADP 033 plakalı otomobilde bulunan Sinan Mısırlı yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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