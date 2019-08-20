Samsun'da otomobil hırsızlığına 2 gözaltı
12 dakika önce
Samsun'da 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
'da 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Yenidoğan Mahallesi
ile Fatih Mahallesi
'nde meydana geldi. 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili A.U. (16) Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, H.G. (18) ise Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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