Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil hırsızlığına 2 gözaltı
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Samsun'da otomobil hırsızlığına 2 gözaltı

12 dakika önce

Samsun'da 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da otomobil hırsızlığına 2 gözaltı, System.String[]
Samsun'da 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi ile Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili A.U. (16) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, H.G. (18) ise Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
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