Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:12 Kaynak: AA
'un İlkadım
ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Yakalı'nın kullandığı 55 SA 313 plakalı otomobil, Çatalarmut Mahallesi Barış Bulvarı'ndaki kavşakta, Ahmet Arslan
idaresindeki 55 BDY 46 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
Uzaklaştırma kararı olan cani koca, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı
İSTANBUL- UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KOCADAN EŞİNE 7 KURŞUN
Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı