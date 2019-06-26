Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Emrah Demirel idaresindeki 55 AAV 806 otomobil, Türbe Mahallesi Kalaycılı Köprüsü kavşağında Mahmut Demir'in kullandığı 55 JT 225 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aynur Demir, Aydan Demirel ve Seyhan Demirel yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan Aynur Demir, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mahmut Demir ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:33 Kaynak: AA
Mahmut Demir, Bafra, Samsun, Güncel
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