Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Mahir Adıyaman (71) idaresindeki 55 HT 282 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ankara kara yolu Hamamayağı kavşağında, Özgür Gönül yönetimindeki 34 AHH 189 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Mahir ve Fatma Adıyaman, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Çoban (21), Sinem Çoban (12), Kader Çoban, Fatma Adıyaman, Kenan Okyanus Gönül (11), Emine Sunar Gönül (42) yaralandı.

Kavak ve Havza'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mahir Adıyaman, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik, bir süre servis yolundan sağlandı.

Adıyaman, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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