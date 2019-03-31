Samsun'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı
5 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Taner Çakır'ın (28) kullandığı 28 NA 743 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Yamanlı mevkisinde İbrahim Özdere (62) idaresindeki 55 RL 884 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler Özdere ve Çakır ile otomobildeki Meliha (48), Görkem (5), Öznur (19), Hülya (28) ve Ergün Çakır (46) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:13 Kaynak: AA
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