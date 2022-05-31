Samsun'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada biri bebek 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada biri bebek 4 kişi yaralandı

31.05.2022 13:21
Samsun'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada biri bebek 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Ali Şükrü B. (56) idaresindeki 67 ED 549 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ünal G'nin (57) kullandığı 55 ARZ 14 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile Deniz. A (23), Havva B. (51) ve 6 aylık bebek Asel Nare A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan bebek Asel Nare A. daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Ali Şükrü, Çarşamba, Otomobil, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada biri bebek 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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