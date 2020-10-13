Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen otomobilin sürücüsü A.D. ile araçta bulunan B.D, M.D, B.D. ve G.D. yaralandı.

Kavak ilçesi Boğaziçi mevkisinde Samsun istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 55 PM 131 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden A.Y. idaresindeki 55 ACU 341 plakalı kurtarıcı çarpıştı.

Samsun 'da otomobil ile kurtarıcının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Samsun'da otomobil ile kurtarıcı çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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