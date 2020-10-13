Samsun'da otomobil ile kurtarıcı çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil ile kurtarıcı çarpıştı: 5 yaralı

13.10.2020 00:47
Samsun'da otomobil ile kurtarıcı çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Samsun'da otomobil ile kurtarıcının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile kurtarıcının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kavak ilçesi Boğaziçi mevkisinde Samsun istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 55 PM 131 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden A.Y. idaresindeki 55 ACU 341 plakalı kurtarıcı çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen otomobilin sürücüsü A.D. ile araçta bulunan B.D, M.D, B.D. ve G.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, polisin yol güvenliğini sağlamasının ardından trafiğe açıldı.

CHP Parti Meclisi, Otomobil, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil ile kurtarıcı çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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