Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Elif İşler (24) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Vezirköprü'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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