Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karayolu 23. kilometresi SAGİMAD Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Naci A. idaresindeki 34 K 1338 plakalı otomobil ile Murat K. yönetimindeki 55 ABB 321 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile Ayşe U., Nazmiye A. ve Selim Can O. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN