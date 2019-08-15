Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
1 saat önce
Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:15 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Kumarlı Mahallesi M.K. idaresindeki 34 LBB 07 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serkan
Balcancı (20) yönetimindeki 55 ABE 813 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Balcancı olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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