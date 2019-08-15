Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Kumarlı Mahallesi M.K. idaresindeki 34 LBB 07 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serkan Balcancı (20) yönetimindeki 55 ABE 813 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Balcancı olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Serkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:15 Kaynak: AA
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