Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Demir idaresinde 19 RE 912 plakalı otomobil ile Arslan Erdoğan yönetimindeki 55 C 0087 plakalı öğrenci servis minibüsü çapıştı. Kazada Hasan O. ile İlkay Y. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN