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Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı

06.01.2022 14:21
Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Demir idaresinde 19 RE 912 plakalı otomobil ile Arslan Erdoğan yönetimindeki 55 C 0087 plakalı öğrenci servis minibüsü çapıştı. Kazada Hasan O. ile İlkay Y. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı

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Otomobil, İlkadım, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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