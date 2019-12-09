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Samsun'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ertan Eren'in kullandığı 55 ACT 575 plakalı otomobil, Taflan Yalı Mahallesi'ndeki kavşakta Lütfü Meme idaresindeki 28 K 6331 dorse plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, araç içerisinde sıkışan Ertan Eren olay yerinde hayatını kaybetti.

Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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