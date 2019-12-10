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Samsun'da otomobil ile tırın çarpıştığı kaza

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ertan Eren Bafra'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da otomobil ile tırın çarpıştığı kaza, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ertan Eren Bafra'da son yolculuğuna uğurlandı.

İş insanı Eren (40), Emenli köyünde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazeye, Eren'in ailesi ile Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atakum ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada, Ertan Eren'in kullandığı 55 ACT 575 plakalı otomobil, Taflan Yalı Mahallesi'ndeki kavşakta Lütfü Meme idaresindeki 28 K 6331 dorse plakalı tırla çarpışmış, kazada, araçta sıkışan Ertan Eren olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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