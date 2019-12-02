Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
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Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kolay Mahallesi Yağmurca sapağında Fazlı Sel'in kullandığı 55 NV 141 plakalı traktör ile Sonat Özcan yönetimindeki 55 ABD 859 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü ile traktördeki Ebrar, Havva ve Saniye Sel yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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