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Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kolay Mahallesi Yağmurca sapağında Fazlı Sel'in kullandığı 55 NV 141 plakalı traktör ile Sonat Özcan yönetimindeki 55 ABD 859 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü ile traktördeki Ebrar, Havva ve Saniye Sel yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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