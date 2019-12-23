Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.


Bilal Akça (84) idaresindeki 06 AU 1192 plakalı otomobil, Yeşilada Mahallesi mevkisinde Hüsamettin Güvenç (49) yönetimindeki 59 FT 684 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Güvenç, yanındaki Bekir Akbaş (65), otomobil sürücüsü Akça ile Ayşe Görmez (21) yaralandı.


112 Acil Servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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