Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.



Bilal Akça (84) idaresindeki 06 AU 1192 plakalı otomobil, Yeşilada Mahallesi mevkisinde Hüsamettin Güvenç (49) yönetimindeki 59 FT 684 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Güvenç, yanındaki Bekir Akbaş (65), otomobil sürücüsü Akça ile Ayşe Görmez (21) yaralandı.



112 Acil Servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.