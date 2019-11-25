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Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Samsun'da otomobilin traktör ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Samsun'da otomobilin traktör ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ankara karayolu 51. kilometresinde Dalbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Doğan idaresindeki 06 HE 5073 plakalı otomobil Mustafa Mutlu yönetimindeki 55 KL 731 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada, Mustafa Mutlu (38), Ali Mutlu (46), Yılmaz Doğan (31), Habibe Doğan (26) ve Hasan Doğan (34) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
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