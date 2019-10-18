Samsun'da otomobil kamyonetin altına girdi: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin kamyonetin altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisi Dolum Tesisleri karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Gündüz idaresindeki 55 AAU 377 plakalı otomobil, önündeki seyir halinde olan Yaşar Aydın yönetimindeki 55 AAD 112 plakalı kamyonet yavaşlayınca aniden kamyonete arkadan çarpıp altına girdi. Bu sırada kamyonet de yoldan çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Bu sırada Yusuf Temiz yönetimindeki 55 AHM 82 plakalı kapalı kasa kamyonet de otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Samet Gündüz ile kamyonet sürücüsü Yaşar Aydın yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.