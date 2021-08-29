Samsun'da otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 81. kilometresi Akçay mevkisinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramadan K. idaresindeki 52 EN 461 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek Efil C. yönetimindeki 52 DZ 188 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada Gülsüm K. (41) ile Nisanur K. (7) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN