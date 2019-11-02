Samsun'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
7 saat önce
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 46. kilometresi Ahırlı mevkisinde saat 09.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevda G. yönetimindeki 06 BIS 112 plakalı otomobil, Kadir Seven'in (64) kullandığı 55 UG 351 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet, sürücüsü ile birlikte şarampole uçtu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Seven olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kar esareti! Yollar kapandı, vatandaşlar donmamak için battaniyelere sarıldı İstiklal Caddesi'nde 6'ıncı kattan betona çakılan işçi hayatını kaybetti Yaşanan cinsel saldırı sonrası öğrenciler yoldan korku ile geçiyor: Telefonum sürekli elimde dolaşıyorum Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı