Samsun'da otomobil önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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Samsun'da otomobil önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı
24 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:02 Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'dan Ordu yönüne giden Eren Akbaş idaresindeki 52 LD 502 plakalı otomobil, Doğuyaka Kapalı Pazaryeri mevkisinde önünde ilerleyen Şükrü Aydın idaresindeki 55 KF 524 plakalı kamyona çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Eren Akbaş ile otomobilde bulunan Tahsin, Mustafa ve Nezir Akbaş yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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