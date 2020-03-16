Samsun'da otomobil önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı

24 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'dan Ordu yönüne giden Eren Akbaş idaresindeki 52 LD 502 plakalı otomobil, Doğuyaka Kapalı Pazaryeri mevkisinde önünde ilerleyen Şükrü Aydın idaresindeki 55 KF 524 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Eren Akbaş ile otomobilde bulunan Tahsin, Mustafa ve Nezir Akbaş yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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