Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 yaralı
53 dakika önce
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:08 Kaynak: AA
'un Salıpazarı
ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Nazım Batum
(40) idaresindeki 06 DU 3865 plakalı otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.
Kazada araçta bulunan Esra (44), Ezgi (46), Alaz (6) ve Elif Batum (11) ile Ayşe Sayın
(59) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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