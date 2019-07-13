Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 yaralı
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Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 yaralı

53 dakika önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı: 5 yaralı, System.String[]
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Nazım Batum (40) idaresindeki 06 DU 3865 plakalı otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.
Kazada araçta bulunan Esra (44), Ezgi (46), Alaz (6) ve Elif Batum (11) ile Ayşe Sayın (59) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Salıpazarı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:08 Kaynak: AA
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