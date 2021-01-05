Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yeğeni Oğuzhan Demirel, 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Demirel'in kullandığı 52 ABG 829 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Tekkeköy ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

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