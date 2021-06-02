Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Ambarköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Akdağ (47) idaresindeki 55 FA 354 plakalı kamyonet, havanın yağışlı ve zeminin de ıslak olmasından dolayı şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ferhat Akdağ, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN