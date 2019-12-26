Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da otomobilin takla atıp su kanalında ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da otomobilin takla atıp su kanalında ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derya Temiztaş'ın kullandığı 06 BJ 9482 plakalı otomobil, yağmurdan yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Derya Temiztaş, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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