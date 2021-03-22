Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
22.03.2021 23:10
Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı Ulugazi TOKİ Blokları önünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Can Doğanay idaresindeki 55 ACL 799 plakalı otomobil sola dönüş için manevra yapmak istediği sırada refüj bordur taşına çarparak takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Atağ (20) yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'yi İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle tebrik etti TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu yorumu: Namaz ve abdest tartışmaları FETÖ'cü yöntem ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok