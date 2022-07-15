Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan otomobilin 50 metre takla atığı kazada araç sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinden bayram ziyaretinden Rize'ye giden öğretmen Tahsin Derinyar idaresindeki 53 RU 099 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metre takla attı. Kazada yaralanan öğretmen Tahsin Derinyar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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