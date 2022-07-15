Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat 'ın Turhal ilçesinden bayram ziyaretinden Rize 'ye giden öğretmen Tahsin Derinyar idaresindeki 53 RU 099 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metre takla attı. Kazada yaralanan öğretmen Tahsin Derinyar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.