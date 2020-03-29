Samsun'da otomobil takla attı - Son Dakika

Samsun'da takla atan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.



Kaza, Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. yönetimindeki 52 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak yan döndü. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazayı görüp duran bazı araçların da birbirine çarpması ile maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN