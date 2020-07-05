Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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