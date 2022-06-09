Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bolat idaresindeki 55 ADP 862 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki demir aydınlatma direği ile ağaca çarpıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Bolat ile Sefacan Mutlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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