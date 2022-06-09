Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

09.06.2022 19:08

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bolat idaresindeki 55 ADP 862 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki demir aydınlatma direği ile ağaca çarpıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Bolat ile Sefacan Mutlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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