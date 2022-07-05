Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

05.07.2022 15:23

Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralıSAMSUN Samsun'da otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

SAMSUN Samsun'da otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun- Ankara karayolu üzerinde saat 13.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis Kanber Erdoğan idaresindeki 55 AL 166 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüj bordur taşına çarpıp takla attı. Kazada, araç sürücüsü Kanber Erdoğan ile Ebülmüslüm Tetikel yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü Kanber Erdoğan, kendisine bir kamyonun çarptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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