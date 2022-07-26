Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memleketi Giresun 'a izne gelip Aksaray 'a geri dönen Engin Cebeci idaresindeki 68 ACY 756 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak refüjde yan döndü. Kazada, Tuğba Cebeci (29), Erdem Cebeci (5) ve Hümeyra Cebeci (1) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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