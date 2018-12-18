Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
2 saat önce
Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun
'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik
ilçesi 200 Evler mevkisi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun
'dan İzmit
'e giden Mehmet Cantürk (65) idaresindeki 16 JHR 85 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Cantürk, ağabeyi Hüseyin Cantürk (71) ile yengesi Fadime Cantürk (65) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:36 Kaynak: İHA
Cami Çıkışında Silahlı Saldırıya Uğrayan İmam Yaralandı
Annesinin Evi Terk Etmesinin Ardından Felçli Babasına Bakan 6 Yaşındaki Kız Yürekleri Sızlattı
Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi
Sokakta Cinayet İşlendi, Kahvehanedekiler Oyuna Devam Etti