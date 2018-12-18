Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

2 saat önce

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı, System.String[]
Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İzmit'e giden Mehmet Cantürk (65) idaresindeki 16 JHR 85 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Cantürk, ağabeyi Hüseyin Cantürk (71) ile yengesi Fadime Cantürk (65) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:36 Kaynak: İHA

Giresun, Samsun, 3. Sayfa
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