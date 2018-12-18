Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

2 saat önce

Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralıSAMSUN - Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İzmit'e giden Mehmet Cantürk idaresindeki 16 JHR 85 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Cantürk, ağabeyi Hüseyin Cantürk ile yengesi Fadime Cantürk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:15 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da 9 Kişinin Hayatını Kaybettiği Tren Faciasıyla İlgili 3 Memur Hakkında Tutuklama Kararı Verildi Cami Çıkışında Silahlı Saldırıya Uğrayan İmam Yaralandı

Annesinin Evi Terk Etmesinin Ardından Felçli Babasına Bakan 6 Yaşındaki Kız Yürekleri Sızlattı Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:18:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]