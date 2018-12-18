Samsun'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralıSAMSUN - Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı



SAMSUN - Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İzmit'e giden Mehmet Cantürk idaresindeki 16 JHR 85 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Cantürk, ağabeyi Hüseyin Cantürk ile yengesi Fadime Cantürk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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