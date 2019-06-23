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Samsun'da otomobil takla attı: 5 yaralı

5 dakika önce

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil takla attı: 5 yaralı, System.String[]
Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkisi Samsun Ordu karayolu 56. kilometresinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yetimberber (43) idaresindeki 53 DB 627 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yol ortasında ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Ramazan Yetimberber ile birlikte Meral Yetimberber (38), Gediz Lavaz (46), Fatma Lavaz (42), Deniz Lavaz (8) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Terme, Samsun, 3. Sayfa
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